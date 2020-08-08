شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السورية في لبنان: 43 شهيداً سورياً في حصيلة غير نهائية جراء انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة السورية في بيروت أن العدد المعلوم من الشهداء السوريين جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي وصل حتى الآن إلى 43 في حصيلة غير نهائية.
وقالت السفارة السورية في بيان لها اليوم.. إنه واستمراراً للجهود التي تبذلها لمتابعة أحوال المواطنين السوريين المتضررين من الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت فقد قامت بتقديم كل التسهيلات لنقل جثامين بعض الشهداء إلى سورية والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان مؤكدة قيامها بما يلزم من جهود بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
الشقيقة للبحث عن المفقودين وخصوصا أن هذا الموضوع يحظى باهتمام مباشر من القيادة السورية التي وجهتها لتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة.
وعبرت السفارة من جديد عن عميق مواساتها لأسر الشهداء السوريين واللبنانيين وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى من مواطني البلدين الشقيقين وجميع مواطني البلدان الأخرى المتضررين وترجو للجمهورية اللبنانية الشقيقة التجاوز السريع لتداعيات هذه الكارثة وتجدد استعدادها للتعاون والتنسيق معها في كل ما يلزم وبما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.
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