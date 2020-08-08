شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون: الدعوة مفتوحة للمساهمة في إعادة اعمار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، أن الدعوة مفتوحة إلى كل الدول العربية والدول الصديقة للمساهمة في إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت.

أفادت النشرة اللبنانية، أن الرئيس اللبناني شكر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على زيارته لدعم لبنان، ولفت عون إلى أن "حجم الكارثة كبير، التي أضيفت إلى تراكمات عدة منها الأزمة الاقتصادية التي يمر بها ​لبنان​، ووباء ​كورونا​ وأزمة ​النازحين السوريين"​. Advertisements

واكد عون أن "لبنان بحاجة الى أي مساعدة في المجالات كافة والامل كبير ب​الدول العربية​ الشقيقة"، لافتا الى ان "المساعدات الطارئة تتوزع الى عدة أنواع، لكن الحاجة أيضا الى اعادة اعمار ما تهدم سواء في احياء ​بيروت​ او في المرفأ، والدعوة مفتوحة الى كل الدول العربية والدول الصديقة للمساهمة في اعادة اعمار بيروت".