شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة اللبنانية تحصر تضرر المؤسسات السياحية من "مرفأ بيروت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة اللبنانية، أنها كلفت مفتشى الضابطة السياحية إجراء كشف ومسح ميدانى للأضرار الواقعة على المؤسسات السياحية، والتجهيز السياحى لكافة إجراءات كشف ومسح ميدانى للأضرار الواقعة على المؤسسات السياحية والواقعة ضمن نطاق بيروت الكبرى بكل فئاتها.

وأوضحت في بيان، أنه يجري متابعة رؤساء الوحدات لعملية المسح والإجراءات الميدانية، من أجل حسن سير العمل، وتقديم تقرير مفصل موثق بصور حول الأضرار الواقعة على المؤسسات السياحية خلال مهلة أسبوع من تاريخه.

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وفي أعقاب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضى، أشار نقيب أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية في لبنان، بيار الأشقر، إلى أن 90% من فنادق المدينة تضررت.

وقال الأشقر: "نجري مسحاً للفنادق المتضررة، و90% من فنادق بيروت متضررة"، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية "NNA". وأضاف الاشقر: "المشكلة كبيرة وهناك عدد كبير من الجرحى في الفنادق من الموظفين والزبائن، ونحن في صدد نقل النزلاء إلى فنادق أخرى".

وكان المجلس العالمي للسفر والسياحة قد أكد فى تقرير له، أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بلغت إلى 19.1% (حوالي 10.4مليار دولار) خلال العام 2018. أما جهة سوق العمل، فقد بلغ إجمالي عدد الوظائف في قطاع السفر والسياحة حوالي 394 ألف وظيفة في العام 2018، أي ما يشكل نسبة 18% من سوق العمل اللبناني، كذلك أظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق داخل لبنان من قبل السياح قد وصل إلى 8.4 مليار دولار، أي ما يشكل 57.7% من مجموع صادرات السلع والخدمات اللبنانية.