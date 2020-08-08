عضو بالكتائب اللبناني: استقالتي سببها وقوع مؤسسات دستورية تحت سطوة السلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نديم الجميل، عضو حزب الكتائب ونجل الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل، إنه تقدم اليوم باستقالته من البرلمان لأن المؤسسات الدستورية الواقعة تحت سطوة السلاح لم تعد تمثل طموحاتي.
وأضاف فى بيان مقتضب عر حسابه بتويتر قبل قليل:"تقدمت اليوم باستقالتي من منصبي كنائب في البرلمان اللبناني عن مدينة بيروت لأن المؤسسات الدستورية غير المنتجة والواقعة تحت سطوة السلاح لم تعد تمثل طموحاتي وطموحات من اولوني ثقة تمثيلهم".
كان رئيس ونواب حزب الكتائب اللبناني قدموا استقالته اليوم من مجلس النواب.
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