شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: عمليات تمشيط مرفأ بيروت تكشف ضعف تأمين العاصمة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت فرق البحث والإنقاذ ورجال الإطفاء والمسعفون، عمليات تمشيط ما تبقى من ميناء بيروت، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية ، واعتبرت الصحيفة فى تحليلها الذى كتبه مارتن شولوف، أنه في الوقت الذي تكتسب فيه جهود التعافي الضخمة زخمًا ببطء ، إلا أنها تلقى الضوء على مدى هشاشة تأمين مدخل العاصمة اللبنانية وإمكانية وجود مخزون هائل المتفجرات الأكثر فتكًا في العالم.

مع وصول فرق الإنقاذ الدولية إلى العاصمة اللبنانية للمساعدة في جهود إصلاح المدينة، بدا موقع الانفجار محمومًا بشكل متزايد، مع دخول سيارات الإسعاف والشاحنات الصغيرة التي لا تحمل علامات إلى الموقع بشكل متكرر. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه في البداية، تم إبعاد الفريق الهولندي الذي كان قد وصل لتوه إلى لبنان من قبل المسؤولين اللبنانيين، الذين أصروا على عدم السماح للكلاب البوليسية التي جلبوها معهم.

وقال مسئول كبير: "ثم أرسلوهم إلى أجزاء لا تهم حقًا". لقد أثارت شكوك الكثيرين هنا. حزب الله أرسل رجاله والجميع يتكهن لماذا؟.

وقالت الصحيفة إن اللبنانيين يناقشون كذلك كيف يمكن الوثوق بطبقة سياسية كانت مسئولة عن الكارثة لتجد إجابات عما حدث. مع تصاعد الغضب. و أعلنت إحدى محطات البث الرائدة في البلاد ، إل بي سي ، أنها لن تبث بعد الآن أي خطابات سياسية أو تصريحات للقادة حول تحقيق موعود في الكارثة.

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وأضافت الصحيفة أن المقاطعة غير المسبوقة للقادة والمسئولين اللبنانيين كان معناها أنه لم يذاع خطابي الرئيس ميشال عون أو زعيم حزب الله حسن نصر الله على قناة إل بي سي يوم الجمعة.

وقال بيار الضاهر ، رئيس مجلس إدارة LBC ، "دمرت العاصمة بيروت وما زلت تحاول نفس النوع من الحيل المراوغة". "لا يمكنك الاستمرار بهذه الطريقة. لتكن هذه رسالة لك ".