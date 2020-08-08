شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال إلى بيروت على رأس وفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال إلى بيروت، على رأس وفد من المجلس، فى زيارة تستمر لساعات يلتقى خلالها المسؤولين اللبنانيين، وتتزامن زيارة المسؤول الأوروبي، مع زيارة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، حيث أكد الجميع استعداده لمساعدة لبنان فى أعقاب الانفجار فى المرفأ الذى أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف.

و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، كما تأتى الزيارة، عقب زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى أعلن مكتبه اليوم، أنه سيستضيف مع الأمم المتحدة مؤتمرا للمانحين من أجل لبنان عبر الفيديو غدا الأحد اعتبارا من الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

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وكانت صحيفة النهار اللبنانية، قد أعلنت اليوم السبت، انه و بعد أربعة أيام من الانفجار الضخم الذى ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية، وأودى بحياة أكثر من 150 شخصاً، إن هناك أكثر من 60 شخص مفقودين فى بيروت، وفق ما أكدت وزارة الصحة اللبنانية.

وتسبّب الانفجار، بسقوط 154 شخصاً على الأقل بينهم 25 شخصاً مجهولى الهوية، وفق المصدر ذاته. وتخطى عدد الجرحى خمسة آلاف، 120 منهم فى حالة حرجة.