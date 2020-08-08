شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر أولويات الشباب العربى ينطلق الثلاثاء بمشاركة أحمد أبو الغيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز الشباب العربى برئاسة الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، مؤتمر "أولويات الشباب العربي"، الذى تنطلق فعالياته عن بعد، يوم الثلاثاء المقبل برعاية جامعة الدول العربية. وفق بيان صحفى .

يشارك في المؤتمر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء العرب من بينهم مصر، والمغرب، والبحرين، والأردن، والإمارات، كما يشارك ممثلون عن الشباب من مختلف الدول العربية، و الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، والدكتورة دينا عساف المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، وسيلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الشيخ راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ونائب رئيس مركز الشباب العربي.

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المتحدثون في المؤتمر

ويعرض المؤتمر الرقمي أولويات الشباب العربي وآفاق تحقيقها، كما يعلن نتائج الدراسة الشاملة التي أجراها لاستطلاع أبرز القضايا التي تهم الشباب العربي حاضراً ومستقبلاً وفق الحقائق المبنية على الأبحاث، التي تساهم في تشكيل خارطة طريق واضحة تحددها معلومات علمية تساعد في وضع سياسات مفيدة وتقديم برامج نوعية تمكن الشباب في مختلف البلاد العربية، وشملت دراسة أولويات استطلاع العربي في مرحلتها الأولى 7000 شاب وشابة من 21 دولة عربية ضمن الفئات العمرية بين 15 و34 سنة. وسيتم عرض أولويات الشباب العربي وفقا لقطاعات رئيسية تسهم في دعم صناع القرار والمسؤولين للتعرف على مختلف الأولويات من وجهة نظر الشباب أنفسهم.

ومن جهة أخرى يستضيف المؤتمر حواراً خاصا لـ100 شاب وشابة من مختلف أرجاء الوطن العربي بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة لمناقشة مخرجات الدراسة. فيما سيشهد المؤتمر إعلان مركز الشباب العربي عن مبادرة تفاعلية خاصة بأولويات الشباب العربي.