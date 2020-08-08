الكاظمي يزور واشنطن الأسبوع المقبل

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

يجري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في بيان السبت، إن الكاظمي "يبدأ الأسبوع المقبل، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة على رأس وفد حكومي، بناء على دعوة رسمية".



وأوضح أن الكاظمي سيلتقي مع ترامب على هامش الزيارة، في 20 أغسطس/آب الجاري.



وأشار البيان، أن رئيس الوزراء العراقي سيبحث في واشنطن، العلاقات بين البلدين وقضايا ذات اهتمام مشترك، والتعاون بمجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، إضافة لملف جائحة كورونا.



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وهذه أول زيارة يجريها الكاظمي إلى الولايات المتحدة، منذ تشكيل حكومته في مايو/ آيار الماضي.



وتأتي الزيارة بعد أن أجرت بغداد وواشنطن جولة أولى من المباحثات في إطار ما يسمى "الحوار الاستراتيجي" في يونيو/ حزيران الماضي، لإعادة رسم العلاقات بين البلدين والتي تنظمها اتفاقية "الإطار الاستراتيجي".



ووقع البلدان اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008، والتي مهدت لخروج القوات الأمريكية بشكل كامل من العراق أواخر 2011، بعد ثماني سنوات من الاحتلال، وتنظم الاتفاقية العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها.



وعادت القوات الأمريكية إلى العراق بطلب من بغداد لمساعدتها في هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014، إلا أن الأطراف السياسية الشيعية المقربة من إيران تضغط لرحيل تلك القوات.



وينتشر حاليا نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق ضمن إطار التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" وتقوده الولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.