الرئاسة اللبنانية: بريطانيا ستشارك بمؤتمر باريس لدعم بيروت

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365



أعلنت الرئاسة اللبنانية، السبت، تأكيد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، مشاركة بلاده في مؤتمر باريس الداعم للبنان.



والخميس، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، أن باريس ستنظم مع الولايات المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، خلال الأيام المقبلة، مؤتمرا عالميا لدعم اللبنانيين بعد انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء.



وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، أن تأكيد جونسون على مشاركة بلاده في مؤتمر باريس "جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس اللبناني ميشال عون".



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وقالت الرئاسة اللبنانية إن "بريطانيا ستعمل مع الأميركيين، والفرنسيين، والألمان لإعادة إعمار المنشآت التي تضررت (بفعل انفجار مرفأ بيروت)، وتنمية قدرات لبنان في هذه الظروف الصعبة".



وأكّد جونسون لعون، بحسب الرئاسة، "دعم بلاده للشعب اللبناني الصديق، وإرسال مساعدات عاجلة، ومعدات طبية، والمساهمة بإعادة إعمار مرفأ بيروت، والممتلكات المتضررة".



والثلاثاء وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، ما أسقط 154 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض (حصيلة غير نهائية)، بجانب دمار مادي هائل.



ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

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