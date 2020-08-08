القبض على اثنين من إرهابيي "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، القبض على اثنين من مسلحي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، أن قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابيين في منطقة عملية "درع الفرات"، شمالي سوريا.

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وأضافت أن عملية قوات الأمن جاءت بهدف إحباط الأعمال الإرهابية الرامية إلى زعزعة أجواء الأمن والسلام في المنطقة.

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وجرى مع نهاية العملية في 29 مارس/ آذار 2017، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "جوبان بي" (الراعي) و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.