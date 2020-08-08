يروت/ الخليج 365
قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن كافة مستشفيات بلاده، وطائراتها الإسعافية ستكون في خدمة لبنان، لمعالجة المصابين في انفجار مرفأ بيروت.
جاء ذلك في كلمة لـ أوقطاي، السبت، عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون، في العاصمة بيروت.
وأوضح أن تركيا على استعداد لتقديم المزيد من المساعدات الغذائية والطبية للبنان.
وأضاف أوقطاي أن "تركيا مستعدة لإعادة إعمار مرفأ بيروت والمباني المجاورة له".
وأردف "أبلغنا الجانب اللبناني بأن ميناء "مرسين" التركي سيكون في خدمتهم حتى ترميم مرفأ بيروت".
يتبع..
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أردوغان: مستشفيات تركيا وطائراتها في خدمة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.