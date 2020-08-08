نائب أردوغان: مستشفيات تركيا وطائراتها في خدمة لبنان

يروت/ الخليج 365

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن كافة مستشفيات بلاده، وطائراتها الإسعافية ستكون في خدمة لبنان، لمعالجة المصابين في انفجار مرفأ بيروت.

جاء ذلك في كلمة لـ أوقطاي، السبت، عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون، في العاصمة بيروت.

وأوضح أن تركيا على استعداد لتقديم المزيد من المساعدات الغذائية والطبية للبنان.

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وأضاف أوقطاي أن "تركيا مستعدة لإعادة إعمار مرفأ بيروت والمباني المجاورة له".

وأردف "أبلغنا الجانب اللبناني بأن ميناء "مرسين" التركي سيكون في خدمتهم حتى ترميم مرفأ بيروت".

يتبع..

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