نائب الرئيس أردوغان يصل بيروت في زيارة تضامنية

بيروت/ الخليج 365
وصل نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، السبت، إلى العاصمة اللبنانية للتضامن مع بيروت إثر انفجار مرفئها الذي أوقع عشرات الضحايا ومئات الجرحى.
واستقبل أوقطاي والوفد المرافق له في مطار رفيق الحريري، وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، والسفير التركي هاكان تشاكيل، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) محمد غوللو أوغلو، ودبلوماسيون في السفارة.
ويأتي وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على رأس المرافقين لنائب أردوغان في زيارته إلى بيروت.
ومن المنتظر أن يلتقي أوقطاي خلال زيارته الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الوزراء حسّان دياب.
وعقب مباحثاته الرسمية مع كبار المسؤولين اللبنانيين، من المقرر أن يتفقد أوقطاي أعمال البحث والإغاثة لطواقم "آفاد" والهلال الأحمر التركي بمكان وقوع الانفجار في مرفأ بيروت.
وخلّف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، 154 قتيلا، ونحو 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.
ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
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