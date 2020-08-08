حملة تركية عاجلة لمساعدة متضرري انفجار بيروت

إسطنبول/ الخليج 365

أطلق الهلال الأحمر التركي، حملة إغاثية لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح الهلال الأحمر، في بيان السبت، أن الحملة تحمل اسم "مد يدك لبيروت الجريحة".

وأشار أنه يمكن المشاركة في الحملة من خلال زيارة موقع المنظمة أو الاتصال بأرقام الهواتف المخصصة أو عبر رسائل نصية قصيرة.

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كما تواصل فرق الهلال الأحمر التركي، بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر اللبناني، أعمال البحث والإنقاذ في مكان الانفجار ببيروت.

وخلّف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، 154 قتيلا، ونحو 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.

ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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