أزمة كورونا وعودة التعليم….

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ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد وفي ظل وجود أزمة كورونا ومع الثقة الكبيرة في المسؤولين لكن هناك ملاحظات يمكن تداركها بحكم عملي قائد تربوي لكنها لتوضيح :
الفصول في بعض المدارس يصل عدد الطلاب بها إلى 50 طالب ، وبالذات في الثانوي يتجاوز الإجمالي الألف طالب.
طلاب المرحلة الابتدائية من الصعب جداً تطبيق الاحترازات ، وكذلك المرحله المتوسطة .
النقل الطلابي كل الباصات تحمل سعتها القصوى ب 40 طالب ، ومن المستحيل تطبيق الاحترازات حتى لو خفضت سعة الباص للنصف .
كما نحتاج كعاملين في الميدان التربوي وأولياء أمور لتوضيح من وزارة التعليم لكيفية التعامل مع المقاصف المدرسية مع خصوصاً مع برنامج فسحتي لتوضيح آلية الشراء او التفسح ، وعدم التجمع أثناء الفسحة وعدم لمس الأسطح والممرات ، وكذلك التعامل مع النقل المدرسي والتعامل مع عدد الطلاب .
كما أن هناك فئة غالية على قلوبنا ، هم طلاب التربية الخاصة وبالذات الفكرية ، لهم تعامل خاص لعدم الادارك عند الأغلبية ، كذلك النقل الخاص بهم يحتاج لنظرة فاحصة لأدق تفاصيله.
بعض المدارس عدد المعلمين يقارب الخمسين ويكون هناك غرفة واحدة لهم ، أما التعليم الأهلي فيواجه مشكلات مختلفة ، فالتعليم الأهلي لم يقوم بواجبه كما يجب ، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الدراسية للفصل الثاني من العام الماضي في أغلب المدارس .
كما يشكل عدم وضوح الرؤية للعام القادم الذي بقي عليه أسابيع هل سيكون عن بعد أو حضور نسبي أو كامل ، لأن ذلك سيترتب عليه أمور كثيرة إجتماعية وأسرية ومادية ومكانية تحتاج ترتيب مسبق .
كما نرجوا في بداية العام الدراسي الجديد عدم أشغال المعلمين وإتاحة الفرصة لهم لإدخال الدورات ، وتفهم الائحة الجديدة .
ونرجوا من الله العزيز الحكيم ان يزيح هذه الغمة عن بلادنا .
كتبه: عبدالله بن زهيان العتيبي
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