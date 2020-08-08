وفاة مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق برنت سكوكروفت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي مستشار الأمن القومي السابق لرئيسين جمهوريين والشخصية السياسية المهمة في واشنطن، برنت سكوكروفت، الذي عمل في الإدارات الأمريكية، من عهد ريتشارد نيكسون إلى رئاسة باراك أوباما، عن 95 عاماً، وأعلنت مؤسسة «جورج اتش دبليو بوش»، الجمعة، وفاة سكوكروفت لأسباب طبيعية.

وسكوكروفت، الذي عارض غزو العراق بشكل صريح، كان عضواً في مؤسسة السياسة الخارجية للحزب الجمهوري، لكنه دعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 وفاز فيها دونالد ترامب، وقالت المؤسسة التي تحمل اسم جورج بوش الأب في بيان: إنه لم يقدم أي مسؤول كما قدم، هذا القدر من المشورة للأمن القومي، بغض النظر عن خطوط الحزب.

ووصف مستشار الأمن القومي الحالي، روبرت أوبراين، سكوكروفت بأنه أحد أكثر الأشخاص تميزاً في الخدمة في هذا المنصب، وقال أوبراين في بيان: إن سكوكروفت وضع معايير قيادة فعالة وحدد الدور الحديث لوكالة الأمن القومي، مشيراً الى أن هدفي مُنذ أن توليت هذا المنصب كان اتباع نموذج سكوكروفت.

ولد سكوكروفت في 1925 في أوغدين بولاية يوتا وتخرج في أكاديمية ويست بوينت العسكرية في 1947، وقد تدرج في الرتب حتى أصبح جنرالاً في القوات الجوية، بينما كان يتابع دراسته وحصّل شهادات في العلاقات الدولية، وعمل سكوكروفت مستشاراً عسكرياً للرئيس ريتشارد نيكسون، ثم استقال لاحقاً من القوات الجوية ليشغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس، جيرالد فورد، وقد بقي في المنصب نفسه في عهد الرئيس جورج بوش الأب، ليصبح أول مستشار للأمن القومي لرئيسين متعاقبين.