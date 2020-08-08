شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تصف العقوبات الأمريكية على هونج كونج بـ «السخيفة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أكبر مكتب ممثل لبكين في هونج كونج، السبت، إنه يندد بقوة بالعقوبات الأمريكية على أكبر مسؤولي المكتب ومسؤولين آخرين حاليين وسابقين.

وكان رئيس مكتب الاتصال الصيني في هونج كونج، لو هوينينغ، والرئيسة التنفيذية للمدينة، كاري لام، ضمن مسؤولين اتهمتهم واشنطن بتقويض الحريات السياسية في المركز المالي العالمي.

وذكر المكتب في بيان أن نوايا الساسة الأمريكيين معدومي الضمير لدعم الفوضى المناهضة للصين في هونج كونج، قد فُضحت وتصرفاتهم البهلوانية سخيفة حقاً.

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