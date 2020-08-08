شكرا لقرائتكم خبر عن مبادلة تستثمر 7% من فيرجن جالاكتيك لسياحة الفضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، عن حصة بأكثر من 7% في شركة فيرجن جالاكتيك هولدنجز لسياحة الفضاء.
وبحسب إفصاح دوري، قال الصندوق إنه حصل على الأسهم لأغراض استثمارية.
تقول شركة فيرجن جالاكتيك هولدنجز لسياحة الفضاء في إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن شركة مبادلة للاستثمار تعلن عن حصة 7.08 في فيرجن جالاكتيك هولدنجز اعتباراً من 30 يوليو/تموز 2020.
وبحسب إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قالت فيرجن جالاكتيك هولدنجز، إن شركة مبادلة للاستثمار حصلت على الأسهم المشار إليها لأغراض استثمارية في فيرجن جالاكتيك.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت فيرجن جالاكتيك إن مؤسسها الملياردير ريتشارد برانسون سيسافر إلى الفضاء على مركبته الفضائية أوائل العام المقبل. وكانت الشركة قد قالت أيضاً إنها ستجمع تمويلاً جديداً من خلال طرح أسهم.
(رويترز)
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