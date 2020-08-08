مقتل 20 شخصاً في هجوم على سوق ببوركينا فاسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن حاكم نامونغو في شرق بوركينا فاسو، أن نحو عشرين شخصاً قتلوا، الجمعة، في هجوم شنه مسلحون مجهولون، على سوق في هذه البلدة.

وأوضح حاكم المنطقة، سايدو سانو في بيان: اقتحم مسلحون مجهولون سوق الماشية في قرية نامونغو في بلدية فادا نغورما وهاجموا السكان، مضيفاً: الحصيلة الأولية تبلغ نحو عشرين قتيلاً والعديد من الجرحى، ولفت سانو إلى أن عملية البحث جارية في المنطقة، داعياً السكان إلى توخي الحذر الشديد والتعاون الوثيق مع قوات الدفاع والأمن.

وقال أحد السكان لوكالة فرانس برس، إن المهاجمين اقتحموا السوق على دراجات نارية وبدأوا إطلاق النار على الناس، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى كبيرة جداً، وبلغت أكثر من 20 قتيلاً حتى الآن، وسترتفع أكثر لأن هناك عدداً كبيراً من الجرحى لم يتم التعامل معهم بسرعة.

ويذكّر هذا الهجوم العنيف بالاعتداء على سوق الماشية في كومبينبيغا الواقع أيضاً في شرق البلاد، الذي خلف نحو 30 قتيلاً في نهاية مايو/أيار الماضي، وشرق بوركينا فاسو وشمالها هما أكثر المناطق المتضررة جراء الهجمات الإرهابية، التي خلفت أكثر من 1100 قتيل وأكثر من مليون نازح خلال السنوات الخمس الماضية.