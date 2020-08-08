العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الهندية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول بارز في الهيئة العامة للطيران المدني بالهند لـ «رويترز»، السبت، إنه جرى انتشال الصندوقين الأسودين، مسجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت في قمرة القيادة، لطائرة ركاب هندية تحطمت الجمعة.

وكانت طائرة شركة «إير إنديا إكسبريس» تقل هنوداً عائدين إلى ديارهم من دبي، بعدما واجهوا مشاكل مع حظر السفر بسبب فيروس كورونا، وتجاوزت مدرج مطار كاليكوت الدولي خلال أمطار غزيرة قرب مدينة كوزيكود، بينما ارتفع، السبت، عدد قتلى حادث طائرة الركاب إلى 18 شخصاً، إضافة إلى إصابة 16 آخرين بجروح بالغة.