شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: سندعم لبنان بكافة السُبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، السبت، إنه سيسعى لحشد الطاقات العربية لتقديم الدعم للبنان بعد الانفجار الهائل الذي دمر أجزاءً من بيروت.
وأضاف أبو الغيط في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه بالرئيس اللبناني، ميشال عون، أن الجامعة مستعدة للمشاركة بطاقات عربية بأي شيء يتعلق بالتحقيق في مأساة مرفأ بيروت، موضحاً: الجامعة العربية مستعدة للدعم بما هو متاح.
وتعهد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنقل مطالب لبنان بشأن المساعدات إلى المجتمع الدولي، معلناً مشاركته في الاجتماع الذي دعت له فرنسا، الأحد، للتحدث فيه والتعبير عن الدعم للبنان.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، إنه لا يزال أكثر من ستين شخصاً مفقودين في بيروت، السبت، بعد أربعة أيام من الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية وأودى بحياة أكثر من 150 شخصاً على الأقل بينهم 25 شخصاً مجهولي الهوية، وتخطى عدد الجرحى خمسة آلاف، 120 منهم في حالة حرجة.
وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقاً في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ ست سنوات.
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