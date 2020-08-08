أكثر من 160 ألف وفاة بكورونا في أمريكا.. والصين تسجل 31 إصابة جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر إحصاء لرويترز، أن إجمالي وفيات جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 160 ألفاً، الجمعة، في حين قال الرئيس دونالد ترامب، إنه سيتحرك بشكل أحادي لمنح مساعدات مالية للأمريكيين بعد توقف المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز، السبت، أن أعداد الإصابات بالوباء في الولايات المتحدة، بلغ 4.941.755 حالة مُنذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 58.173 إصابة، الجمعة، إضافة إلى 161.347 حالة وفاة.

وتأتي العلامة الفارقة التي تشمل عشرة آلاف وفاة في أنحاء الولايات الأمريكية خلال الأيام التسعة الماضية، مع استمرار انقسام الأمريكيين والقادة السياسيين على عدة قضايا أبرزها إعادة فتح المدارس، واختبارات الكشف عن الفيروس، وإغلاق الأنشطة التجارية، ووضع الكمامات، وقال ترامب، إنه سيصدر أمراً تنفيذياً بتعليق ضرائب المرتبات حتى نهاية العام الجاري، وتمديد المزايا الإضافية للحاصلين على إعانات البطالة إذا لم يتوصل البيت الأبيض لاتفاق بشأن حزمة الانقاذ مع كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونجرس.

وأظهر تحليل لرويترز ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في 20 ولاية أمريكية، مع انتقال مركز التفشي من ولايات الجنوب، وأبرزها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، إلى الغرب الأوسط.

فيما بقي عدد الوفيات بالوباء في الصين، التي ظهر بها الفيروس لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عند 4634 حالة دون تغيير، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 84596.

وسجلت لجنة الصحة العامة في الصين، السبت، 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، يوم السابع من أغسطس/آب الجاري، نزولاً من 37 حالة في اليوم السابق، ووفقاً لبيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، فإن العدد يشمل ست حالات وافدة من الخارج مقارنة مع عشر حالات في اليوم السابق، وسجلت اللجنة أيضا 14 حالة جديدة لم تظهر أعراض المرض على أصحابها وهو نفس عدد اليوم السابق.