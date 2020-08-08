قاضية أمريكية ترفض الإفراج بكفالة عن متهمين بمساعدة غصن على الهرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت قاضية أمريكية الإفراج بكفالة عن رجلين من ولاية ماساتشوستس متهمين بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الهرب من اليابان.

ورفضت القاضية إنديرا تالواني الإفراج بكفالة عن العسكري السابق بالقوات الخاصة في الجيش الأمريكي مايكل تايلور وابنه بيتر بعد أن طلبت اليابان تسليمهما.

وكان قاضٍ آخر رفض الإفراج عنهما في وقت سابق.

وهرب غصن إلى لبنان الذي أمضى فيه طفولته، وذلك بعد اتهامه في اليابان بالضلوع في مخالفات. وينفي غصن ارتكاب أي مخالفات.

ولم يرد المحامون الموكلون بالدفاع عن الرجلين الأمريكيين على طلب للتعليق حتى الآن.

ويواجه مايكل تايلور وابنه بيتر تهمة تنفيذ خطة معقدة لمساعدة غصن قالت القاضية إنها اشتملت على استئجار طائرة خاصة و«قيام بيتر تايلور بسبع رحلات إلى اليابان لمقابلة غصن عدة مرات والإعداد والمشاركة في خطة هروب غصن».

وأشارت أيضا إلى أن غصن دفع لهما للتهرب من التزامات الكفالة.

وأضافت أن الخطة احتوت أيضا على تواجد مايكل تايلور في اليابان «للتحقق من موظفين بالمطار عن إجراءات الأمن وإعطاء رزمة من الين الياباني لموظف بالمطار وإخراج غصن سراً من غرفة فندق في صندوق كبير ووضعه على متن طائرة خاصة طارت به إلى تركيا».

وكان حكم سابق ذكر أن مايكل وابنه يملكان على ما يبدو «موارد كبيرة» يمكنهما استغلالها للفرار منها نحو 860 ألف دولار أرسلها غصن على الأرجح إلى شركة كان الرجلان الأمريكيان يتوليان إدارتها قبل عملية الهرب.

(رويترز)