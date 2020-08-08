الصحة اللبنانية: أكثر من 60 شخصاً ما زالوا مفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يزال أكثر من ستين شخصاً مفقودين في بيروت، السبت، بعد أربعة أيام من الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية، وأودى بحياة أكثر من 150 شخصاً، وفق ما أكدت وزارة الصحة لفرانس برس.

وتسبّب الانفجار بمقتل 154 شخصاً على الأقل بينهم 25 شخصاً مجهولي الهوية، وفق المصدر ذاته، وتخطى عدد الجرحى خمسة آلاف، 120 منهم في حالة حرجة، وتعمل فرق من دول عدة أجنبية وعربية بينها فرنسية وروسية في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين جراء الانفجار الذي غيـّر وجه بيروت خلال ثوان وشرّد نحو 300 مليون شخص من منازلهم في العاصمة ومحيطها.

وتحضر عائلات يومياً الى مداخل مرفأ بيروت علّها تسمع شيئاً عن مصير أحبائها، وجرى، الجمعة، انتشال أربعة جثث على الأقل من مبنى «إهراءات القمح» الذي انهارت أجزاء كبيرة منه بينما كان موظفون يعملون داخله، من جانبه، قال المقدم أندريا، من فريق الإغاثة الفرنسي، الجمعة: علينا ألّا نوهم أنفسنا، الفرص ضئيلة جداً، لكن في الوقت ذاته أظهرت تجارب عديدة أنه من الممكن انتشال ناجين بعد ثلاثة أو أربعة أيام.

وأوضح أن حجم الدمار يذكر عناصر فريقنا بزلزال هايتي في 2010، مضيفاً: الفرق هنا، أن ما حصل ليس ناجماً عن زلزال، بل عن عمل بشري، في المقابل، تحقق الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، بعدما أعلنت السلطات أن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة مُنذ ست سنوات في أحد عنابر المرفأ.