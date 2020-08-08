ترامب يشارك بمؤتمر دعم لبنان.. ويستقبل رئيس الوزراء العراقي 20 أغسطس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان، بعد انفجار بيروت الضخم الذي أودى بحياة 154 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من خمسة آلاف، وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.

وغرّد ترامب بعد إجرائه محادثة هاتفية مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، سبقتها أخرى مع منظم المؤتمر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الجميع يريد المساعدة، وقال: سنعقد مؤتمراً عبر الفيديو، الأحد، مع الرئيس ماكرون، وقادة من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم.

ولاحقاً أورد بيان للبيت الأبيض أن ترامب أعرب عن تعازيه العميقة لشعب لبنان خلال المحادثة الهاتفية مع عون، التي تعهد خلالها بمواصلة دعم الولايات المتحدة، في تأمين الإمدادات الطارئة الضرورية لتلبية الاحتياجات الصحية والانسانية خلال هذه الأوقات الصعبة، وناقش الرئيسان أيضاً جهود الإنقاذ، حيث أكد ترامب استمرار الولايات المتحدة في مساعدتها للشعب اللبناني.

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وكان ماكرون قد تلقى غداة زيارته بيروت اتصالاً هاتفياً من ترامب، الذي تعهدت بلاده بتقديم مساعدات تفوق قيمتها 17 مليون دولار أمريكي، واتفق الرئيسان وفق متحدثة باسم البيت الأبيض على العمل معاً مع الشركاء الدوليين لتقدم مساعدة فورية للشعب اللبناني.

في سياق متصل، يعتزم دونالد ترامب، لقاء رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في البيت الأبيض في 20 أغسطس/آب الجاري، حسبما أعلنت الرئاسة الأمريكية، الجمعة، في إشارة إلى تحسن في العلاقات بين بغداد وواشنطن بعد التوتر الذي يسود مُنذ أشهر.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن هذه الزيارة التي ستجري في 20 أغسطس/آب الجاري، تأتي في مرحلة حاسمة للولايات المتحدة والعراق، بينما نواصل التعاون من أجل دحر تنظيم «داعش» الإرهابي بشكل دائم، ومواجهة التحديات الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيت الأبيض في بيانه، أن الولايات المتحدة والعراق باعتبارهما شريكين مقربين، يتطلعان إلى توسيع العلاقات بينهما، موضحاً أنهما سيناقشان التعاون في مجالات الأمن والطاقة والصحة.