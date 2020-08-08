ترامب: إذا فزت بالانتخابات سأتفق سريعاً مع كوريا الشمالية وإيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم توقيع اتفاقات مع إيران وكوريا الشمالية في حال فاز بانتخابات الرئاسة المقبلة، المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، في خطوة لم يستبعدها مستشاره المستقيل للأمن القومي جون بولتون، خصوصاً مع إيران.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي فجر السبت،«إيران ربما لا تود أن أظل في المنصب، لكنني أنا أود أن أصرح بشيء، إذا فزت بالرئاسة سنقوم سريعاً بإبرام اتفاقات مع إيران وكوريا الشمالية»، معتبراً أن «إيران ستموت» من أجل توقيع اتفاق مع أمريكا.

وأضاف ترامب أنه إذا لم يفز في انتخابات الرئاسة فمن المحتمل أن يكون هناك حرب مع كوريا الشمالية، قائلاً: «نحن لدينا علاقة مع كوريا الشمالية، لم تكن موجودة من قبل في وقت الإدارات الأمريكية السابقة». ورأى ترامب أن الصين لا تفضل بقاءه لفترة رئاسية جديدة، وأن ترغب في نجاح منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال: «بالنسبة للصين إذا وقعت اتفاقاً (مع أمريكا) حال وصول جو بايدن للرئاسة فإنها ستملك دولتنا.. انظر إلى ما فعلته، أنا أخذت عشرات المليارات من الصين»، بينما أشار إلى أن «آخر شخص تود أن تراه روسيا في الرئاسة الأمريكية هو دونالد ترامب، لأنني كنت صارمًا» تجاهها.

في الأثناء، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، إنه بإمكان ترامب توقيع اتفاق جديد مع إيران. وذكر بولتون، في حوار صحفي الجمعة، أن ترامب معروف بتغيير طباعه وآرائه بين الحين والآخر، وأنه رغم فرضه للعقوبات على إيران، فإنه يمكن أن يوقع اتفاقاً جديداً مع طهران.

واستشهد بولتون بأن ترامب كاد أن يلتقي بوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، العام الماضي، خلال قمة السبع الكبار، عبر وساطة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ثم عدل عن فكرته في أخر لحظة.

وأعرب بولتون عن غضبه من سياسة ترامب تلك، وهي الرجوع في الرأي وتغييره بين الحين والآخر، أو التردد، حتى أنه أوضح أن بإمكان الأوروبيين وغيرهم في إقناعه بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران من جديد، أي أن الرئيس الأمريكي يسعى إى الاتفاق مع الجميع.