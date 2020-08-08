وقال عقبة في تصريحات تلفزيونية، إن الإجراءات الاحترازية الحكومية المتزامنة مع الأعداد والمناسبات المختلفة ساعدت على الحد من انتشار الفيروس.
وأوضح عقبة أنه كان هناك مشاركة بين الوزارات المختلفة لمحاربة تلك الأزمة وتوفير احتياجات المواطنين من أدوية وأغذية.
وأضاف عقبة أن جهود المواطنين كان لها تأثير رائع بالتزامهم بأساليب الوقاية، بالإضافة إلى ما قامت به وزارة الصحة والجيش الأبيض من جهود كبيرة، حيث كانوا خط الدفاع الأول فى مواجهة الفيروس.
وشدد عقبة على أن الأدوية والمكملات الغذائية التى يتم تناولها دون استشارة الطبيب لها آثار سلبية كبيرة.
يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت يوم أمس الجمعة 131 إصابة جديدة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد إلى 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب يكشف أسباب انخفاض أعداد كورونا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.