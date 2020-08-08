انهيار مبنى سكني في محافظة الدقهلية المصرية.. فيديو

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للمبنى المنهار، فيما فرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا في محيط المبنى. وأدى الحادث بحسب المعلومات الأولية، إلى مقتل شخص، وإصابة 3 آخرون بجروح. وفقا لـ "إرم نيوز". ويعتبر هذا الحادث هو الثاني خلال اليومين الماضيين، إذ انهار مبنى، الخميس الماضي، في منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شمالي مصر، أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص.

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