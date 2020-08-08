ووفقا لصحيفة "الشروق" المصرية، أن "قوات الحماية المدنية ورجال المرور سيطرت على حريق الطريق الدائري منذ قليل، فيما أسفر عن إصابة شخصين وتفحم 7 سيارات ملاكي".
كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن "الحريق اشتعل إثر حادث تصادم أدى إلى انفجار سيارتين".
عقب وقوع الحادث، انتقل عدد من قيادات الإدارة العامة للمرور، والحماية المدنية، إلى موقع التصادم، وتم غلق الطريق الرئيسي، وتحويل الحركة المرورية علي الطريق الداعم، ونجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على النيران وإخمادها، وجارى رفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، والاستماع لأقوال قائدى السيارات، لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لكيفية وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتعال صهريج وقود وعدد من السيارات في حادث على إحدى الطرق بمصر... صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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