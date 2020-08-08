تركيا تعرض على لبنان أحد موانئها لاستخدامه حتى يعاد بناء مرفأ بيروت المدمر

وأكد أوقطاي،

عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، "علمنا أن عدد الوفيات جراء انفجار مرفأ بيروت وصل إلى 160 شخصا وأكثر من 5 آلاف مصاب وتضرر مليون شخص آخر من هذا الانفجار".

وأضاف "مستعدون للمساهمة في إعادة بناء مرفأ بيروت وتخصيص ميناء مارسين التركي للقيام بالعمليات التجارية بدلا من مرفأ بيروت حتى إعادة ترميمه"، مشيرا إلى أن "تركيا مستعدة لتقديم المساعدة للبنان وكل المستشفيات التركية مستعدة لعلاج المصابين من خلال طائرات لنقل المصابين من لبنان إلى تركيا".

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وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 150 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.