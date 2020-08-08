قتلى وجرحى في انفجار قوي استهدف قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية

© Sputnik . Yuri Abramochkin . مقديشو الصومال
وكانت وكالة الأنباء الصومالية أعلنت في الثالث من أغسطس/أب الماضي، عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة هجوم انتحاري بالقرب من ميناء مقديشو الدولي، نفذه انتحاري بجانب أحد مطاعم في العاصمة الصومالية مقديشو.
وأكدت مصادر في الشرطة الصومالية، أن انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا نفذ العملية قرب ميناء مقديشو الدولي، في أحد المطاعم التي يرتادها عادة مسؤولون حكوميون، منوهة إلى أن التفجير وقع في مدخل مطعم "لول يمني" بجانب الميناء الصومالي.
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