شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الأحداث الخطيرة تثبت أهمية التواصل مع المحيط العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، "أثبتت الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة أن البعد العربى ضرورى وجسور التواصل مع المحيط العربى لا يمكن استبدالها، دروس الدوحة وبيروت وغيرها من العواصم العربية ماثلة أمامنا، والعبرة فى استخلاص الدروس المفيدة منها"، وذلك فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

يأتى هذا بعدما أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، عن تعاطفه مع بيروت فى "هذه الساعات العصيبة"، متمنيا الأمان للبنان وشعبه، وقال قرقاش فى تغريدة على "تويتر": "قلوبنا مع بيروت وأهلها. دعاؤنا فى هذه الساعات العصيبة أن يحفظ رب العالمين لبنان الشقيق واللبنانيين"، ودعا أن يخفف الله "مصابهم ويضمد جراحهم، ويحفظ بيوتهم من الأحزان والآلام".

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كما سبق وقال أنور قرقاش، إنه ينبغى على تركيا التوقف عن التدخل فى الشأن العربى منتقدا تصريحات لوزير الدفاع التركى بخصوص ليبيا، وذلك بعدما نقلت وسائل إعلام تركية عن الوزير تصريحات ينتقد فيها تصرفات الإمارات بشأن ليبيا، وقال قرقاش على تويتر "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية فى هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها فى الشأن العربى".

ويذكر أيضًا أن أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، كان قد أكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان انتصار للقانون الدولى ويرسخ النظام القانونى الدولى الذى يدير العلاقات بين الدول، وغرد قرقاش عبر "تويتر" قائلا: "توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان انتصار للقانون الدولى على قانون الغاب. النظام القانونى الدولى هو الأساس الراسخ الذى يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغوّل السياسى على حساب الأسس التى تحكم العلاقات الدولية.