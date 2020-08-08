وصول أول قطار محمل بالحبوب إلى ريف دمشق بعد انقطاع 9 سنوات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل أول قطار محمل بالحبوب من مرفأ طرطوس على الساحل السورى إلى صوامع السبينة فى ريف دمشق، وذلك بعد انقطاع دام 9 سنوات.

وقال وزير النقل السورى على حمود - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن القطار يحمل ألف طن من الحبوب، لافتا إلى أن كوادر مؤسسة الخطوط الحديدية أعادوا تأهيل وصيانة الخط الحديدي من الناصرية وحتى السبينة، خلال شهر واحد، وأوضح أن ذلك هو استكمال لعمليات الصيانة الكلية للخط البالغ طوله 309 كم.

وأشار إلى أن العمل بقي مستمرا رغم ظروف العمل الصعبة ونقص المعدات الفنية بسبب العقوبات والحصار، والإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وكان وزير النقل السورى ، قد أكد في وقت سابق أن عودة حركة القطارات من المرافئ والمحافظات السورية وربطها مع العاصمة دمشق سيكون لها مردود كبير في تأمين احتياجات المواطنين وسرعة وصولها، مشيرا إلى أن عودة حركة القطارات ستساهم في نقل احتياجات المواطنين بكميات كبيرة، وتخفيض في أجور وتكاليف النقل وخاصةً في نقل الحبوب والوقود وغيرها من المواد والبضائع.