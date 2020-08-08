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وفاة زوجة سفير هولندا متأثرة بإصابتها في انفجار بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  قالت وزارة الخارجية الهولندية، إن زوجة السفير الهولندي في لبنان توفيت، اليوم السبت، متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.

 

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وأضافت الوزارة أن زوجة السفير أصيبت في الانفجار لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة في منزلهما في بيروت.

 

وتسبب الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في إلحاق أضرار جسيمة بالسفارة الهولندية وإصابة أربعة أشخاص آخرين على صلة بالسفارة.

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