شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قوي يهز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول عسكري إن انفجارا قويا هز قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو قرب ملعب رياضي، اليوم السبت، وإن أجهزة الإسعاف ذكرت أنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة 14.

وأضاف عبد الله محمد، وهو ضابط بالجيش برتبة رائد، في تصريح لرويترز "كان تفجيرا بسيارة ملغومة في الأغلب، إنني الآن أنقل الضحايا".