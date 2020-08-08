شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط: جامعة الدول تشارك فى مؤتمر باريس المنعقد غدا لدعم لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن مشاركته فى المؤتمر الدولى الذى يعقد غدا الأحد، على مستوى القمة، بدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، للتحدث عن دعم لبنان فى المصاب الكبير الذى تعرض له جراء انفجار مرفأ بيروت والذي أودى بحياة 154 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 5 آلاف وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.وفق سكاى نيوز.

وأضاف أبوالغيط، خلال حديثه بمؤتمر صحفي من بيروت، أنه سينقل للدول العربية ووزراء الخارجية العرب مساء اليوم أو صباح باكر تقريرا كاملا عن زيارته، "ننوي أن نطرح بند جديد على اجتماع الجامعة العربية الذي سينعقد خلال أسابيع قليلة للدعم المستمر الدائم للبنان، وننتظر ماسوف يأتينا من الدولة اللبنانية من احتياجتها وخططها وأفكارها لهذا الطرح".

وأشار أبو الغيط إلى إنه تحدث مع الرئيس اللبنانى حول أمله في وصول كافة احتياجات لبنان فى الفترة الحالية.

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ومن جهة أخرى أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أنه سيشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار بيروت الضخم،وغرد ترامب بعد إجرائه محادثة في وقت سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذى دعا لعقد المؤتمر، أن "الجميع يريد المساعدة".