تسجيل أكبر زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا الأسبوع الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا في العالم بمقدار 1.8 مليون إصابة خلال الأيام الـسبعة الأخيرة، في أكبر حصيلة أسبوعية منذ بدء تفشي الوباء.



وتم حتى الآن تشخيص إصابة أكثر من 19.1مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالمرض، أو نسبة0.2 بالمئة من إجمالي سكان العالم.

ولا تزال الأمريكتان وآسيا، بؤر تفشي الوباء والأكثر تضررا منه.

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ويعد الوضع صعبا بشكل خاص في دول أمريكا اللاتينية، التي توجد بها خمس دول من بين الدول الـ10 الأكثر تضررا من الفيروس.

كما بدأت عدوى الفيروس تتزايد في غرب وجنوب أوروبا، حيث اضطرت السلطات إلى إعادة فرض قيود للحد دون تزايد الإصابات.

ومع ذلك، تراجعت نسب الوفيات إلى أدنى مستوى لها بنسبة 3.7 بالمئة من المصابين. وقد تم تسجيل نحو 715 ألف حالة وفاة بالفيروس في جميع أنحاء العالم حتى الآن.