العمليات المشتركة العراقية تكشف حصيلة خسائر "داعش" إثر قصف فتاك

وكشف الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلتنا في العراق، عن تنفيذ التحالف الدولي ضد الإرهاب، 5 ضربات نوعية استهدفت كهوفا وأوكارا لتنظيم "داعش" الإرهابي في وادي الثرثار " شمال غربي تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وشمال محافظة الأنبار، شمال وغربي البلاد".

وأضاف، أن سلسلة الضربات التي بدأت صباحا ً، بأسلحة خصصت لهذا الغرض، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وتدمير كهوف ومضافات، في هذه المنطقة.

يتبع ..