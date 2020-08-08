وكشف الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلتنا في العراق، عن تنفيذ التحالف الدولي ضد الإرهاب، 5 ضربات نوعية استهدفت كهوفا وأوكارا لتنظيم "داعش" الإرهابي في وادي الثرثار " شمال غربي تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وشمال محافظة الأنبار، شمال وغربي البلاد".
وأضاف، أن سلسلة الضربات التي بدأت صباحا ً، بأسلحة خصصت لهذا الغرض، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وتدمير كهوف ومضافات، في هذه المنطقة.
يتبع ..
كانت هذه تفاصيل خبر العمليات المشتركة العراقية تكشف حصيلة خسائر "داعش" إثر قصف فتاك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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