وصول الدفعة الثانية من الأطباء الكوبيين للكويت للمساعدة فى مواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى الكويت الدفعة الثانية من الفريق الطبى الكوبى، والتي تضم 39 طبيبا في تخصصات "العناية المركزة - الباطنة"؛ لمساندة الكوادر الطبية الكويتية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ومن المقرر أن يتواجد الوفد الطبي الكوبي في الكويت لمدة ستة أشهر، للاستفادة من خبراتهم في مجال مواجهة الفيروس، وفقا لمذكرة التفاهم الصحي الموقعة بين الكويت وكوبا.
يشار إلى أن الدفعة الأولى من الفريق الطبي الكوبي، والتي كانت تضم 300 طبيب وممرض، كانت قد وصلت إلى الكويت في يونيو الماضي.
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