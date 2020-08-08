وصول طائرة عسكرية رومانية محملة بمساعدات ومعدات طبية إلى لبنان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت طائرة عسكرية رومانية محملة بمساعدات ومعدات طبية وجراحية إضافة إلى أدوية إلى مطار رفيق الحريرى فى لبنان، جاء ذلك حسبما نقلته قنوات تليفزيون لبنانية صباح اليوم السبت.

كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد أكد على الدعم والمساندة المطلقة من قبل الجامعة العربية للبنان حتى يتمكن من تجاوز تداعيات الكارثة الإنسانية التيىلحقت به جراء الانفجار المدمر الذى تعرض له مرفأ العاصمة بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وقال أبو الغيط - في مؤتمر صحفي عقده اليوم من داخل قصر بعبدا الجمهوري عقب مباحثات أجراها مع الرئيس اللبناني ميشال عون - إن هناك إحساسا عربيا كبيرا وقويا للغاية بالتضامن مع لبنان فى محنته.

وأضاف "هناك استعداد للمساعدة والدعم من قبل الجامعة العربية، فى ضوء ما هو متاح لدينا من قدرات معنوية كبيرة على الحشد العربى لصالح لبنان".. مشددا على أنه يستشعر حالة من الرضا الكبير لردة الفعل العربية المساندة للبنان، ومسارعة الدول العربية إلى تقديم الاحتياجات والمواد الطبية والإغاثية اللازمة للبنان.