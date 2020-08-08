شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 60 مفقوداً جراء انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أربعة أيام من الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية وأودى بحيأة أكثر من 150 شخصاً، قالت صحيفة النهار اللبنانية، اليوم السبت، إن هناك أكثر من 60 شخص مفقودين في بيروت، وفق ما أكدت وزارة الصحة لـ"وكالة فرانس برس".
وتسبّب الانفجار بسقوط 154 شخصاً على الأقل بينهم 25 شخصاً مجهولي الهوية، وفق المصدر ذاته. وتخطى عدد الجرحى خمسة آلاف، 120 منهم في حالة حرجة.
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