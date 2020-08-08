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البيت الأبيض يعلن تقديم مساعدة طارئة للبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة، تقديم مساعدة "طارئة" للبنان، من أجل المساهمة فى تجاوز تداعيات أزمة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع، الثلاثاء الماضى، وأودى بحياة 135 شخصا على الأقل، وأصاب الآلاف بجروح، فضلا عن الخسائر المادية الباهظة.

وأصدر البيت الأبيض، بيانا لمستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، جاء فيه أن الولايات المتحدة سترسل، بتوجيهات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "مساعدات طارئة ضرورية للبنان بعد الحدث المروع"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت.

وأشار البيان إلى أن الدفعة الأولى تتضمن مياه وأغذية وإمدادات طبية حيوية، على أن يتم إرسال المزيد من المساعدات لاحقا، في ضوء الاحتياجات الصحية والإنسانية، وهو ما ستحدده السفارة الأمريكية في بيروت.

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وأوضح البيت الأبيض أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) نشرت فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث" (DART) في بيروت، للتنسيق وتقديم المساعدة الإنسانية.

وقدم أوبراين، تعازيه نيابه عن الولايات المتحدة لجميع الأسر التي فقدت ذويها في هذه المأساة، وأكد وقوفها "بحزم مع شعب لبنان، ومواصلة تقديم الدعم الكامل خلال هذا الوقت الصعب".

 

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