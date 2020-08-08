فريق بحث وإنقاذ روسى ينتشل جثامين 3 ضحايا فى انفجار مرفأ بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق بحث وإنقاذ روسى، اليوم السبت، من انتشال جثامين ثلاثة ضحايا كانوا قد لقوا حتفهم بالقرب من ميناء بيروت إثر انفجار المرفأ يوم الثلاثاء الماضي والذي أسفر عنه مقتل أكثر من 150 شخص. وذكرت شبكة "يورو نيوز"، أن روسيا كانت قد أرسلت خمس طائرات على متنها عاملون بالقطاع الصحي وفرق من وزارة الطوارئ الروسية ومساعدات إنسانية إلى لبنان، للمساهمة في إزالة آثار كارثة الانفجار.

من ناحية أخرى، عالج المستشفى الميداني الروسي الذي أقيم في استاد بالقرب من موقع الانفجار 12 مصابا منذ يوم الخميس الماضي.

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