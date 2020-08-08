اليمن..نجاة قائد عسكري من كمين مسلح وإصابة 3 من مرافقيه بتعز

اليمن/عزيز الأحمدي/الخليج 365

نجا قائد عسكري رفيع، من كمين مسلح، الجمعة وأصيب 3 من مرافقيه بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وفق مصدر عسكري حكومي.

وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه للأناضول، إن "مسلحين مجهولين نصبوا كمينا لقائد قوات الشرطة العسكرية بتعز، محمد الخولاني، بمديرية جبل حبشي جنوب غرب المحافظة“.

وأشار إلى أن”الخولاني نجا من الكمين فيما أصيب ثلاثة من مرافقيه اثنان منهم في وضع صحي حرج“. دون تفاصيل أكثر.

ولم تصدر أي إفادة رسمية من السلطات بتعز، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الساعة 23:30 (ت. غ).

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وتشهد تعز توترا بين الجيش وقوات مدعومة إماراتيا، زادت حدته عقب اتتشار قوات الشرطة العسكرية في مدينة التربة جنوب المحافظة في يوليو/تموز الماضي.

وتتمركز قوات متمردة عن اللواء 35 مدرع(حكومي) تدعمها الإمارات في عدد من التباب والمواقع العسكرية بمدينة التربة، وترفض الانسحاب منها؛ ما ينذر باندلاع مواجهات مع الجيش.

ويتهم عسكريون يمنيون الإمارات بالسعي إلى إسقاط مناطق جنوب تعز في يد قوات موالية لها، على غرار ما فعلته غربا، بتمكين قوات طارق صالح من مدينة المخا (المنفذ البحري لتعز).

ويعاني اليمن للعام السادس حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موالية لقوات الحكومة الشرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.