العراق..نشوب حريق في بئر نفطي جنوبي الموصل والسيطرة عليه

إسطنبول/الخليج 365
كشفت وسائل إعلام عراقية، بوقت متأخر الجمعة، عن نشوب حريق في بئر نفطي في حقول مصفى القيارة جنوبي الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق، مبينا ان فرق الدفاع المدني استنفرت من اجل اخماد الحريق.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إن "النيران تشبت في بئر نفطي رقم 39 ضمن مصفى القيارة جنوب الموصل".
وأضاف موضحًا أن "فرق الدفاع المدني دفعت بتعزيزات من أجل إخماد الحريق دون وصولها إلى الآبار المجاورة"، مشيرًا إلى تمكنها من إخماده.
هذا ولم يقدم المصدر أية معلومات حول حجم الخسائر التي لحقت بالبئر جرّاء الحريق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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