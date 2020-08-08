وظائف شاغرة بصندوق الاستثمارات العامة

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طرح صندوق الاستثمارات العامة عدد من الوظائف التقنية الشاغرة بالرياض، للحاصلين على درجة البكالوريوس تحت مسمى وظيفي “مهندس أمن شبكات أول،مهندس التطبيقات وامن نقاط النهاية”.
واشترط الصندوق للحصول على الوظيفة الحصول على درجة البكالوريوس فيما فوق في التخصص.
ولمزيد من التفاصيل إضغط الرابط التالي:
مهندس أمن شبكات أولهنا
مهندس التطبيقات وامن نقاط النهاية هنا
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