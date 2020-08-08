حساب المواطن: تغيير البيانات لا يؤثر على الدعم بـ«شرط»

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أكّد برنامج حساب المواطن، أنّ تحديث البيانات لا يؤثر على استحقاق الدعم، بشرط أن يكون المستفيد مؤهلًا ومستحقًا.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج- عبر تويتر- أنّ «تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال كان (رب الأسرة) مؤهلًا ومستحقًا».
وتابع البرنامج قائلًا: أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية، عبر الرابط التالي بالضغط هنا.
جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن حول: هل تعديل البيانات الآن يؤثر على الاستحقاق في دفعة أغسطس؟.
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