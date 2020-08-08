التعليم تدعو الطلاب والطالبات للتسجيل ببرنامج أجيال الفضاء

انطلاق برنامج “أجيال الفضاء” بعد غد الإثنين.. و”التعليم” تدعو الطلاب والطالبات للتسجيل تبدأ وزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء، بعد غد الإثنين، البرنامج الصيفي التفاعلي “أجيال الفضاء” لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وقالت الوزارة إن البرنامج يمتد من الإثنين وحتى 26 أغسطس، وسيكون من الرابعة إلى السادسة مساءً أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

وأبانت أن البرنامج الذي يحمل عنوان “9 رحلات في الفضاء ” يهدف إلى الإثراء والتثقيف في علوم الفضاء، عبر 4 محاور: استكشاف الفضاء، وكيف أصبح رائد فضاء، والنقطة الزرقاء الباهتة، واكتشاف الكوكب الأحمر وإمكانية العيش فيه.

وأشارت إلى أن البرنامج يمنح شهادة مقدمة من الهيئة السعودية للفضاء (برنامج أجيال الفضاء)، واشتراكًا لمدة عام في منصة aweacademy، مبينة أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج:http://bit.ly/33sPVnD