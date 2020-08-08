إيران تطالب ماكرون بالاعتذار بعد تصريحاته بشأن انفجار بيروت

وقال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن تصريحات ماكرون أعطت بعدا إضافيا إلى المحنة التي وقع فيها الشعب اللبناني في ظل الانفجار المدمر الذي هز الثلاثاء مرفأ بيروت"، معتبرا إياها تدخلا في شؤون لبنان.

وتابع رضائي: "بدلا عن المساعدة في تحديد المسؤولين عن انفجار بيروت، يسعى ماكرون إلى إيجاد تغيير سياسي وزعزعة استقرار لبنان". واختتم تغريدته بالقول: "ينبغي لماكرون الاعتذار إلى اللبنانيين".

وكان ماكرون أول زعيم أجنبي زار بيروت بعد الانفجار الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية، حيث تعهد بتقديم مزيد من الدعم إلى لبنان، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في سبيل محاربة الفساد وإطلاق إصلاحات سياسية واسعة في البلاد.