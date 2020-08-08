شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية والإمارات وحار فى البحرين ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم حيث توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار في السعودية والامارات بينما يكون حارا في البحرين .

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الرياض، الشرقية، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة شرقاً وجنوباً، مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية 20 - 30، تصل إلى 42 كم س أحياناً.

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يكون الموج فى الخليج العربى متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والمد الثانى عند 03:56 والجزر الأول عند الساعة 10:02 والجزر الثانى عند الساعة 21:59 .

وفى بحر عمان يكون الموج متوسطا ومضطربا أحياناً .. ويحدث المد الأول عند 12:34 والمد الثانى عند الساعة 00:53 والجزر الاول عند الساعة 19:05 والجزر الثانى عند الساعة 06:35 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 41 32 80 30 دبى 40 33 85 35 الشارقة 42 31 90 35 عجمان 41 30 85 40 أم القيوين 42 31 80 35 رأس الخيمة 43 30 85 25 الفجيرة 38 32 80 50 العين 44 31 70 20 ليوا 45 29 80 15 الرويس 41 32 85 30 السلع 42 33 85 25 دلما 40 34 70 30 طنب الكبرى 38 32 85 40 طنب الصغرى 38 32 85 40 أبو موسى 38 32 85 40 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى البحرين اليوم سيكون حار مع بعض السحب، الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقدة، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا.

درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 32 درجة، ارتفاع المواج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

شروق الشمس عند الساعة 05:07 صباحا، وغروبها فى الساعة 06:19 مساءا.