ترامب يستضيف رئيس وزراء العراق في واشنطن يوم 20 أغسطس

وقال بيان البيت الأبيض إن الزيارة "لبحث التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد"، بحسب رويترز.

يشار إلى أن الكاظمي تولى رئاسة الوزراء أبريل/ نيسان الماضي ليصبح ثالث رئيس للحكومة خلال 10 أشهر مضطربة أعقبت شهورا من الاحتجاجات الدموية في البلد الذي أنهكته عقود من العقوبات والحرب والفساد والتحديات الاقتصادية.

وتشهد محافظات الوسط والجنوب العراقي، والعاصمة بغداد، تظاهرات حاشدة منذ أكتوبر الماضي، ضد البطالة وتردي الخدمات والفساد المستشري في دوائر الدولة والأحزاب، للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين وكشف مصير المغيبين قسريا ً وإطلاق سراح معتقلي الرأي.